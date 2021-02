PL Soela naasis Sõru-Triigi liinile

Aira Toss

Reedest sõidab Hiiumaa ja Saaremaa vahel taas parvlaev Soela, sõiduplaan on muutusteta.Peale ligikaudu kahenädalast tööd Liivi lahel on Soela tagasi Hiiu väina vetes ja jätkab saartevahelise ühenduse pidamist Sõru-Triigi liinil.Talvises sõiduplaanis, mis kehtib märtsi lõpuni, on neljal päeval nädalas (E, K, R, P) kaks väljumist kummastki sadamast, ülejäänud kolmel päeval (T, N, L) toimub üks reis päevas.





