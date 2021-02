Peab ka aus näima

Peaaegu, et esimest korda Hiiu Lehe ligi veerand sajandi pikkuses ajaloos andis valla­kodanik konkreetse vihje, et võib-olla pole valla st maksumaksja raha korrektselt kasutatud. Küsimusi tekitas, miks osavallavanem ostab teenust erakonnakaaslase MTÜlt, kuidas saab tellida töö tagantjärele ja miks ei pakutud sellist võimalust teistele.

Hiiu Leht võttis asja uurida ja jõudis tulemuseni, et juriidiliselt on kõik korrektne. Kuni 5000euroseid ja ainult suulisel lepingul põhinevaid otseostusid võimaldab teha valla hankekord.

Ühest küljest on see väga mõistlik kui vaadata Hiiumaa valla eelarvemahtusid. Ka Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et kui iga väikse summa pärast peab hakkama hanget korraldama, kulub selleks palju mõttetut aega ja seepärast on väiksemate summade puhul otstarbekas kasutada lihtsustatud hanke­korda.

Teisalt peaks tehing, mis tehtud küll reeglite järgi, ka aus välja nägema. Eriti kui tegu on sõbra, erakonnakaaslase või näiteks sugulase MTÜlt või OÜlt ostetud teenusega.

Päris raske oli asjaosalistele selgeks teha, et tegu ei ole ei jamaga ega naljaga – igal

(valla)kodanikul ongi kahtluse korral õigus küsida, kas maksumaksja raha kasutatakse õigesti ja ausalt. Ja ajakirjandusel on kohustus neid kahtlusi kontrollida.

26. veebruar 2021