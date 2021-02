Parvlaevad võitlevad jäärüsiga

TS Laevad teatas 10. veebruaril oma veebilehel praamid.ee, et Hiiumaa liinil võib jää- ja ilmastikutingimuste tõttu kesta ülesõit turvalisuse ja ohutuse tagamiseks tavapärasest veidi kauem. “Loodame mõistvale suhtumisele!” on samas kirjas ja teade on jätkuvalt üleval.

TS Laevad juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro rääkis, et öösiti kuhjub tuule ja vee liikumise jõul rüsijää laevakanalite otstes ja kanalite kitsamates kohtades. “Sellise jäärüsi läbimine on eriti raske ja tõmbab laeva kiiruse väga maha, võtab ikka aega, kuni sealt läbi pääsetakse,” ütles ta. “Sel talvel on laevad juba paaril korral jäässe kinni jäänud, kuid saanud oma jõududega liikuma.”

Kivro rääkis, et kindlasti on praami edasijõudmine keerulisem hommikustel reisidel. Samas, kui päeval tõuseb tuul ja jääd liigutama hakkab, on laevade liikumine kohe jälle keerulisem. Mõjutab ka õhutemperatuur, näiteks kui miinuskraadid jääd juurde kasvatavad, on laevadel rüsijääst raskem läbi pääseda.

Vahel võib praam kai vastu silduda paraja mürtsuga. Kivro ütles, et reisijail pole vaja selle mürtsu pärast muretseda – vahel peab parvlaev kai äärde minema suurema hooga selleks, et purustada jää kai ja laeva vahel. “Kui seda ei tee, jääb laev vendritest eemale ja see muudab laeva seismise kai ääres ebastabiilseks,” selgitas Kivro. Sellisel juhul kui laev kaini välja ei jõua, tuleb välja panna eraldi vahi­mees, sest mingi hetk võib jää liikuma hakata ja kui laev on kaist eemal, tekitada kahju sadama­rajatistele.

HELJA KAPTEIN

