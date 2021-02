Pagarikoda püstitas kuklirekordi: 45 000 vastlakuklit

erakogu

Peale uue pagarikoja avamist 2017. aastal on Hiiumaa Köök ja Pagar igal aastal valmistatud vastla­kuklite kogust mõne või mõne­kümne protsendi võrra kasvatanud ning varasemat rekordit ületanud.Kolme aastaga on pagari­kojas valmistatud vastlakuklite kogus suurenenud enam kui kaks korda, kirjutab ettevõtte turundusjuht Arno Kuusk.Tänavu valmistatud 45 000 vastlakuklit on läbi aegade suurim tulemus, mille saavutamisel mängisid suurt rolli nii toote naturaalsus ja kvaliteet, eelmisel aastal välja töötatud pakendid kui ka kuu aega kestnud lumine talveilm.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Köök ja Pagar, Pagarikoda, vastla­kuklid