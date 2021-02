Osavald peab lume äraveo tellima

Päeva rosin

Toomase kommentaar: “Päeva pealkirja auhind läheb ERRi portaalile: “Riigikogu kultuurikomisjoni hakkavad juhtima Must ja Valge”. Nüüd on tõesti kultuurikomisjonis tasakaal – üks räägib musta valgeks ja teine räägib valget mustaks.”

Indreku kommentaar: “See on nagu see kulunud nali sellest, et mis nimega saab Eestis heliloojana läbi lüüa: Sininen, sest Mustonen ja Valkonen on juba head tööd ees teinud.”

FB 9. veebruar 2021.