Näkitiigi jääl saab uisutada

Helja Kaptein

Kärdla lasteaia kõrval Näkitiigi jääl oli kesknädalal hulga lapsi ja vanemaidki, kes uisutas, kes laskis niisama liugu.Hiiumaa Spordikooli direktor Elo Saue rääkis, et nägi, kuidas lapsevanemad lükkasid lund tiigijäält, et lapsed saaksid uisutada. Tema kutsus siis kohale päästeteenistuse töötaja, kes mõõtis jää paksust. Selgus, et jääd on 20 sentimeetrit ja uisutamiseks on see täitsa piisav. AS Kärdla veevärk tuli samuti appi ja kastis tiigijää üle, et loodusliku jää konarusi siluda.“Looduslikul jääl uisutamine on tegelikult ohtlik, sest jää mängib, tekivad praod ja konarused,” rääkis Saue, kes uisutas hommikul 25 minutit. “Jää on paks, libe, aga krobeline, samas kui oskad hästi uisutada, võid liuelda ka krobelisel jääl,” kirjeldas Saue, kelle sõnul pole Näkitiigi mingi ametlik liuväli, vaid plats, kus on võimalik uisutada.Ka Mängude Maja juurde korvpalliplatsile valati uisu­plats, aga see on praegu paksu lume all. Kui leiduks ettevõtlikke huvilisi, kes lume ära lükkaksid, saaks ka seal uisutada.

