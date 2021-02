Nakatumine kasvas hüppeliselt

Hiiumaa kriisikomisjon teatas, et kuna COVID-19 viirusesse nakatumiste arv on sel nädalal Hiiumaal hüppeliselt tõusnud –lisandunud on üle 15 koroonapositiivse, tuleb täiskasvanute huvitegevuse korraldamisel järgida terviseameti ja Eesti valitsuse kehtestatud Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid.

Kui klassis on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, suunatakse kõik lähikontaktsed 10 päevaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele. Terviseamet võtab lähikontaktsetega esimesel võimalusel ühendust ja selgitab edasisi reegleid. Saades teada haigestunust, kellega on lähikontakt olnud, tuleb jääda eneseisolatsiooni.

Juhise COVID-19 lähikontaktsele leiab siit: www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/lahikontaktse-juhis#EST

Need, kes haigestunuga samas klassis või õpperühmas ei olnud ning ka muul moel nakatunuga lähikontaktis pole olnud, eneseisolatsioonis olema ei pea. Samas tuleb jälgida oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb kohe võtta ühendust perearstiga.

Terviseamet soovitab lähikontaktsetel 10-päevase karantiini lõppemisel teha test, et avastada võimalik asümptomaatiline haigestumine. Positiivse isiku tervenemise üle teeb otsuse perearst.

Erandina ei pea alates 2. veebruarist lähikontaktsena karantiini ega ka piiriületuse järel isolatsiooni jääma viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud inimesed, kelle arst on tunnistanud terveks. Samas peab haiguse läbi põdenud või COVID-19 vastu vaktsineeritud inimene lähikontakti korral kandma 10 päeva jooksul siseruumides kaitsemaski või katma nina ja suu. Lisaks peab haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud ning haigussümptomiteta lähikontaktne 10 päeva jooksul jälgima tähelepanelikult oma tervist ning järgima valitsuse ja terviseameti kehtestatud meetmeid, et haiguse levikut tõkestada.

Maski kandmise nõue ei kehti alla 12-aastastele lastele ega ka siis, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muudel olulistel põhjustel võimalik.

Sildid: COVID-19, kasv, koroona, nakatumine