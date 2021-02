Maakonnaliinide hankel pakkus Läti firma

Hiiumaa vallavalitsus otsib kaheksaks aastaks vedajat maakonna bussiliinidele. Eilseks, 18. veebruariks ehk tähtajaks laekus hankele neli pakkumust, neist üks Lätist. SIA Sabiedriskais autobuss kohta leidub internetis info, et tegu on Riias registreeritud ettevõttega, mis tegutseb aastast 1996. Pakkumuse esitasid ka praegune vedaja AS GoBus ja eelmine vedaja AS Hansa Bussiliinid, aga ka AS Atko bussiliinid.

Hankekomisjon selgitab, millised pakkumused kvalifitseeruvad ja kes 2022. aastast Hiiumaa maakonna­liine teenindama hakkab.

Vallavalitsus koostöös transpordiametiga otsib hankega bussiliiniveo korraldajat aastateks 2022–2029. Eeldatav aastane veomaht on 644 256 liinikilomeetrit. Uuel vedajal tuleb teenust osutada 3980,5 kilo­meetrisel trassil, millest 419,5 km nõudelõigud ja mille pikkus nõudelõikudeta on 2761 km.

Sildid: hange, maakonnaliinid