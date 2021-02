Lumme uppunud hüdrandid tuleb lahti kaevata

PÄÄSTELIIT

Vabatahtlikke päästjaid ühendav Päästeliit kutsus inimesi üles öise tiheda saju tõttu lume alla mattunud tuletõrje hüdrante välja kaevama.Küsisime Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhilt Hannes Aasmalt, kas üleskutse on aktuaalne ka Hiiumaal. “Peaks märkima, et Hiiumaal see teema väga aktuaalne ei ole,” vastas Aasma kolmapäeval, tööpäeva lõpus ning kiitis koostööd Kärdla Veevärgiga.





Sildid: lumi, tuletõrje hüdrant