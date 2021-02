Lauri Preimann lahkub ametist

Päeva rosin

“Mis on minu oluliseks eeliseks eelkäija Jüri Ratase ees? Ei, mitte see, et ma olen naine. Ega ka see, et pooled ministrid on naised. Eeliseks on see, et mul on parem koalitsioonipartner ja selle võrra jääb mulle enam aega ja energiat pühenduda riigi teenimisele.”

Peaminister KAJA KALLAS kõnes

riigikogu ees. 25. jaanuar 2021.