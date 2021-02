Kuum teema

Vesiniku H2 sümboliga kokku seotud nime H2iiumaa kannab meie saare helgesse vesiniku­tulevikku vaatav veebileht. Veebilehe loojad on seadnud eesmärgiks “viia Hiiumaal energia- ja transpordisektoris, vesiniku­tehnoloogiate ja kütuseelementide kasutusvõimaluste suurema nähtavuseni, arusaamiseni ja kasutuselevõtuni”.

Tundub nagu imelik praegu, mil probleemiks on pigem lumi, mida vahel mõnes kohas, näiteks suusaradadel, on liiga vähe ja peab seda kahuritega juurde tegema. Ja mõnes teises kohas, näiteks teedel-tänavatel, on vahel liiga palju ning sealt peab seda kokku lükkama ja ära vedama.

Mis pagana vesinik? Miks vald ei tegele olmeprobleemidega, tahaks ehk nii mõnigi hüüda…

Vesinik aga on kuum teema ja edumeelsemad püüavad selle ree peale hüpata. On ju vesinik kirjas nii Euroopa Liidu kui Eesti arengudokumentides.

Valitsuse koalitsioonileping lubab vesiniku pilootprojekti meedet, et katsetada Eesti oludes vesiniku tervikahelat, mille raames tuleb vesinikku toota, tarnida ja tarbida.

Euroopa Komisjoni vesinikustrateegia ulatub välja lausa aastani 2050. Lähiaja eesmärk on luua võimalused vesiniku tootmiseks taastuv­allikatest, päikesest-tuulest, et vähendada olemasoleva vesinikutootmise CO2 heidet. Selliseid lahendusi veel olemas pole, aga nagu öeldakse, kui sa ei sea oma sihti taeva­tähe järgi, ei jõua sa ka kuusepuu latva.

