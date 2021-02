Kuu aega koroonavaktsiini: kõrvaltoimeid vähe ja need on pigem kerged

Esimese kuu ja mõne päevaga (27.12–31.01) sai Ravimiamet koroonavaktsiini kohta 309 kõrvaltoime teatist, mis on alla ühe protsendi kõikidest vaktsiiniannustest. Kõrval­toimed võivad olla lühiajaliselt häirivad, kuid valdav enamik neist on kerged ja mööduvad, kirjutab Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius.Selle ülevaate kirjutamise ajaks on Eestis manustatud umbes 38 590 annust koroona­vaktsiini ja kõrvaltoime teatisi on tulnud neist 0,8% kohta ehk 309.





Sildid: koroona, Ravimiamet, vaktsiin