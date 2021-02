Kultuuripärl 2020 – Enn Kunila

KAJA HIIS-RINNE

Hiiumaa Kultuuripärli pälvis Kärdla kiriku renoveerimise eestvedaja Enn Kunila, kes nimetas tunnustust enda jaoks oluliseks ja liigutavaks ning Orjaku sadamas toimunud kultuuriaasta algus­pidu elamuslikuks.Reedel ootas Orjaku sadama avaral kail, sadamahoonete esisel, kultuuriaasta avapeole saabujaid tuledesäras peoplats, kus lava asemel oli suur ekraan. Peale seda, kui Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg oli lausunud tervitussõnad, algas õhtu kultuuriprogramm, mille käigus vaheldumisi etteastetega tutvustasid Hiiumaaga otsesemalt või kaudsemalt seotud esinejad tänavusi auhinnasaajaid.Kultuuripärli preemia kuulutas välja kammerkoori Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav, kes pühakojana ja kontsertpaigana kasutatava kiriku avamist nimetas eelmise aasta suursündmuseks. Lisaks kõlas koori esituses Erkki-Sven Tüüri “Kui vaikivad päevased tuuled” Arved Pauli sõnadele.Preemiat vastu võttes ütles Enn Kunila, et seda tööd ei olnud võimalik teha üksi ja ta on tänulik kõigile kaas­osalistele – annetajatele, ehitajatele, korraldajatele ja pöidlahoidjatele, neile, keda see puudutas ja puudutab.Hilisemas vestluses tunnistas vastne Kultuuripärli laureaat, et Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi auhind on talle tähtis: “Lisaks sellele, et Hiiumaa on väga kaunis ja südamelähedane paik, on just see kultuurielus kaasalöömine minu jaoks suur väärtus, seetõttu on mulle oluline ka see tunnustus. Ja see, et nii paljud inimesed on kiriku renoveerimist oluliseks pidanud, on liigutav.”Kunila rääkis, et peab ennast kogu südamest Hiiumaa inimeseks ja eelmisel aastal sai täis 30 aastat, kui tal on olnud Hiiumaal maamaja. “Selle ajaga – ma julgen küll öelda, on õnnestunud Hiiumaa kultuuriellu nii-öelda sisse sulanduda ja siin on palju ilusaid mälestusi, olen saanud korraldada palju näitusi ja kaasa elada paljudele kultuurisündmustele.”Küsimusele, millised on kirikuga seotud edasised mõtted-plaanid, vastasKunila, et n-ö hetkeseisu saab veel oluliselt viimistleda. Kindlasti on plaanis teha kirikule välisvalgustus, “et see pärl lööks veel kirkamalt helendama ka õhtusel ajal”. Samuti on vaja laiendada kiriku parklat, sest kui kirikus on kontsert, jääb praegu parkimiskohti väheseks.Kunila sõnul on läbirääkimised vallavalitsusega alanud, et seda saaks teha.Lisaks on kaalumisel veel terve rida väiksemaid asju, näiteks altariakendele vitraažide tegemine. “Ülioluline on kirikut jätkuvalt, pidevalt heas korras hoida – et see on alati valmis jumala­teenistusteks ja kontsertideks,” rõhutas Kunila.“Kirikus toimuvate tegevuste jaoks on nüüd paremad võimalused ja see on mugav – eriti praegusel ajal, kui väljas on külm ja kirikus on soe,” oli Kunila rahul.Jumalateenistused toimuvad ikka omasoodu ja kontserttegevus jätkub Kunila sõnul niipea, kui vähegi võimalik ja natuke olukord paraneb. “Aeg seda kahjuks ei soosi – viiruse tõttu, aga siis tahaks kontserttegevust kahtlemata laiendada, sest kiriku kordategemise üks eesmärke oli, et lisaks püha­kojale saaks kirikust ka korralik kontserdipaik,” lisas ta.Kultuuripreemiate üleandmispeo korraldajatele palus Kunila edasi öelda tänusõnad, sest pidu jättis erakordse elamuse ja oli uhkelt korraldatud: “Tõesti oli suurepärane ja läks hinge.”

Sildid: Enn Kunila, Hiiumaa Kultuuripärl