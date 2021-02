Kui pikk on lähikontaktsete eneseisolatsioonis olemise aeg

Kui pikk on praegu COVID-19 lähikontaktsete eneseisolatsioonis olemise aeg ja kes peavad enese­isolatsiooni jääma?

Vastab Terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik: Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist, tuleb viibida kodus 10 päeva, alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit.

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes on olnud kontaktis vähemalt 15 minutit, kokku viimase ööpäeva jooksul ja vähem kui 2 meetri kaugusel COVID-19 haigega. COVID-19 haige loetakse nakkusohtlikuks kaks päeva enne ja umbes kümme päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

Haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni, välja arvatud juhul, kui on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või läbinud mitte rohkem kui kuus kuud tagasi COVID-19 vastase vaktsineerimise kuuri. Lähikontaktne peab viibima eneseisolatsioonis 10 päeva. Kui inimesel esinevad haigussümptomid, tuleb teavitada oma perearsti või helistada perearsti nõuandeliinile 1220.

Kuigi testimine ei ole kohustuslik, soovitab terviseamet lähikontaktsetel kümnepäevase karantiini lõppemisel läbida SARS-CoV-2 testimine, et avastada võimalik asümptomaatiline haigestumine.

Eneseisolatsiooni peavad jääma inimesed, kellel on olnud lähikontakt haige inimesega. Lisaks kehtib enese­isolatsiooni nõue inimestele, kes tulevad riskiriigist. Teabe riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt. Kui riiki saabumisel või 72 tundi enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb kuus esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte.

Sildid: COVID-19, eneseisolatsioon, lähikontaktne