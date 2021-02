Koroonaviiruse tõttu läks kaks kooli kaugõppele

Hiiumaa kriisikomisjon tegi eile terviseametile ja haridus­ministeeriumile ette­paneku, suunata Kärdla ja Palade kool kuni kooli­vaheaja alguseni distants- ehk kaugõppele. Koroona­viirusesse nakatumiste arv on sel nädalal Hiiumaal hüppeliselt tõusnud – lisandunud on üle 15 koroonapositiivse. Haigestunuid on Kärdla ja Palade koolipere hulgas.

“Arvestades Kärdla põhi­kooli nakatunute ja lähikontaktsete arvu ning võimalikku asümptomaatilist nakkuse levikut koolis ja huvitegevusringides, hindas terviseamet koolipidaja otsust Kärdla osas igati mõistlikuks,” ütles kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja. Kärdla kool on kaugõppel koolivaheajani. “See annab võimaluse kahe nädala jooksul viia lisaks eneseisolatsiooni suunatud inimestele ka teiste õpilaste ja õpetajate kontaktid miinimumini ning kool saab loodetavasti peale vaheaega alustada täies mahus kontaktõppega,” vahendas Tasuja terviseameti seisukohta.

Palade kool on kaug­õppel esialgu esmaspäevani. Arvestades hetkeseisu, võib täna, st reedel koolipidaja teha koostöös tervise­ametiga uue otsuse.

Hiiumaa kriisikomisjon soovitab Hiiumaa lasteaialaste ja kooliõpilaste huvi­tegevuse koolivaheaja lõpuni ehk kuni 28. veebruarini pausile panna. See aitab vältida viiruse veel laiemat levikut ja pidurdada nakatumiste arvu.

