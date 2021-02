Koolijuht: Meele­olu on töine, valmistume eksameiks

Kui eelmisel aastal oli vaba valik, kas riigi­eksamid sooritada või mitte, siis tänavu toimuvad gümnaasiumi riigieksamid tavapäraselt. Hiiumaa gümnaasiumis valmistub kooli lõpetama 36 abiturienti, kel eksamivalik tuli teha jaanuari lõpuks. Kuidas on õpilased-õpetajad eksamiteks meelestatud?

Vastab Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa: “Töiselt. See on osa õppeprotsessist, seni selles muudatusi pole ja kevadeks on vaja valmis olla.





Sildid: riigi­eksamid