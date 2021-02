Koer ja hirv kukkusid vette, hüljes loivas metsa poole

Eelmisel nädalal oli Hiiumaa päästjatel tegemist loomade aitamisega. Laupäeva, 13. veebruari päeval said päästjad teate, et Palli külas kukkusid jahi käigus hirve taga ajades merre jäätükkide vahele nii hirv kui jahikoer.

Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma rääkis, et hirv põgenes koera eest merejääle, kus paarisaja meetri kaugusel kaldast vajus läbi jää. Laika, kes hirve järel jooksis, oleks ehk kindlale jääle pääsenud, kuid kuna jahikoera jahiinstinkt on nii tugev, ei lahkunud ta nii-öelda saaklooma juurest ja oleks võinud uppuda. Jahimehed proovisid oma paadiga koera jäätükkide vahelt kätte saada, kuid vajasid siiski päästjate abi. Kuivülikondadega pinnaltpäästjad läksid päästekelguga koerani, tõid ta kaldale ja andsid omanikule üle. Kaldale toodi ka hirv, kuid peale tunde külmas merevees oli loom nii kehvas seisus, et ta tuli surmata.

Esmaspäeval, 15. veebruari hommikul oli järgmine juhtum, kus päästjatel tuli looma aidata. Nimelt oli üks täiskasvanud hüljes Vaemla silla juures keset maanteed. Päästjad juhtisid aktiivset vastupanu osutanud looma teelt ära ja see võttis suuna n-ö metsa poole. Hannes Aasma märkis, et sellist asja, et hüljes rändama läheb juhtub, kui hülge hingamisauk kinni külmub või ta selle n-ö ära kaotab. “Nuputame, kuidas ta tagasi merre saada,” rääkis Aasma esmaspäeval. Täiskasvanud hüljes on inimesele ohtlik ning uinutamine võib looma jaoks lõppeda surmaga, lisas Aasma.

Kui päästjad olid looma teelt ära saanud, anti tavatu rändur üle keskkonnaameti töötajate hoolde. Hüljes liikus Jõeküla-Vaemla ja Niidiküla kaudu Kogri külla – pealtnägijate sõnul oli see midagi väga tavatut. Hiiu Lehe allika andmetel juhtus see, mis kardetud. Merre transportimiseks hüljes uinutati, kuid seda loom üle ei elanud.

Sildid: jaht