Kanalisse kinni jäänud kaubalaev takistas liinilaevu

VILLU ROOSA

Pühapäeva õhtul jäi Heltermaa kanalis jäässe takerdunud kaubalaeva tõttu ära kaks parvlaevareisi. Varahommikul õnnestus tühi puidulaev jääst liikuma saada ja parvlaevaliiklus jätkus tavapäraselt.TS Laevad teatas püha­päeval, et ära jäid Heltermaalt kell 20.30 ja Rohukülast kell 22 väljuma pidanud reis. Põhjuseks Heltermaa kanali keskel jäässe takerdunud kaubalaev, mis ei pääsenud enam ei edasi ega tagasi.TS Laevadest kinnitati, et parvlaevadel on piisav jääklass ja neid kinnijäämine ei ohusta.Saarte Liinide sadamate kapten Andrus Maide ütles, et jääolud on praegu väga muutuvad. Kui mujal on lahtine jää, kus jääklassiga laevadel on veel üsna vaba liikumine, siis kanalis on olukord täiesti teistsugune. Ka Heltermaa sadamasse teel olnud puidulaeval on jääklass, aga kuna laev oli tühi ja kerge, ei piisanud mootorite jõust, et parvlaevade poolt tihkeks tambitud jääpudrust laeva läbi viia, selgitas Maide.Nii otsustas laeva kapten, kes oli Heltermaale tulemas puidulasti järgi, edasi enam mitte pressida, kuid ka tagasi ei õnnestunud liikuda ja nii jäi laev abi ootama.Õhtul püüdis laeva liikuma aidata parvlaev Leiger, kuid see katse ei õnnestunud, kuna ka Leigril on suur süvis ja see sai liikuda vaid kanali piires. Tööga sai hakkama väiksema süvisega parvlaev Ormsö, mis mahtus kanalis manööverdama. Vara­hommikul kella poole nelja paiku lahkus puidulaev laeva­teelt ja parvlaevaliiklus sai jätkuda tavapäraselt.

Hiiu Kaluri traalpüük jätkub jääst hoolimata

Jää tõttu kulus Hiiu Kaluri traallaeval Kaluri eile hommikul Lehtma sadamast püügipiirkonda jõudmiseks poolteist tundi.

Kaluri tüürimees Villu Roosa postitas sotsiaalmeedias pildi, kuidas traallaev Kaluri rühib läbi jää püügipiirkonda ja igas ilmakaares paistab jää. “No vähemalt saad ennast Botnica või Tarmo kaptenina tunda,” kommenteeris keegi.

Villu Roosa rääkis, et kui muidu läbib laev sama teepikkuse Lehtma sadamast 15 minutiga, siis eile hommikul kulus selleks poolteist tundi. “Avamerel jääd pole ja püük käib,” kinnitas ta.

Hiiu Kaluri neli laeva on praegu kõik ametis kilu- ja räimepüügiga. Neist kolm, Kaluri, Tenacious ja Randi siinsamas Hiiumaa lähedal, neljas, Piirissaare, Liivi lahel.

Hiiu Kaluri juhataja Tanel Esta ütles, et 75 protsenti püütud kalast läheb inimtoiduks ja 25 protsenti töödeldakse kala­jahuks ja -õliks ettevõtte Paldiski tehases.

HARDA ROOSNA

Sildid: Heltermaa kanal, jäässe takerdunud, kaubalaev