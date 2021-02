Kahe päevaga saab kaitsesüsti 400 inimest

Helja Kaptein

Eile algas Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis vaktsineerimine COVID-19 viiruse vastu, kahe päevaga saab AstraZeneca vaktsiiniga kaitsesüsti 400 olulise eluvaldkonna töötajat.Esimeste AstraZeneca kaitse­süsti saajate seas on ka Hiiumaa haridustöötajad.“Mina olen teaduse usku ja kui teadlased on kinnitanud, et soovitavad vaktsineerida, siis nii ongi,” ütles Hiiumaa gümnaasiumi õpetaja Tõnu Soop, kes oma esimese doosi vaktsiini sai kätte eile.Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ütles, et kõik nende nimekirjas olevad õpetajad ja ka koolitöötajad saavad vaktsineeritud.





Sildid: COVID-19, vaktsineerimine