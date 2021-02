Jalgpalli suvelaagrid tulevad taas!

KRISTI LINKOV

Eelmisel suvel saime piirangute tõttu korraldada Kärdlas vaid ühe ja piiratud osalejate arvuga jalgpalli suvelaagri. Hea meel on teatada, et Eesti jalgpalli liidu korraldatud ja alati väga populaarseks osutunud Rimi suvelaagrid tulevad sel suvel täismahus taas Hiiumaale. Laagri esimene vahetus toimub 14.–18. juunini, teine vahetus 2.–6. augustini, mõlemad Kärdla staadionil. Osalema on oodatud 2009–2014 sündinud poisid ja tüdrukud. Eelnev kokkupuude jalgpalliga pole oluline, laagris saavad ühtmoodi hästi hakkama kõik lapsed, kuna laagri tegevused on üles ehitatud erineva mängu­oskusega lastele mõeldes.Laagri osalustasu on 90 eurot ning see sisaldab sooja sööki, jooki, puuvilju, nimelise jalgpallivormi, ühte treeningutest oluliselt erinevat päeva ja auhindu laagri lõpus. Juuni­kuises laagris ilmselt suurt Tallinna päeva ei toimu, tingitunakoroonaviiruse piirangutest, aga see-eest tehakse kohapeal midagi lõbusat. Eelmisel aastal näiteks külastati Reigi Eiffeli seiklusparki, käidi rannas ujumas ja väiksel matkal.Kui vähegi võimalik ja tingimused lubavad, siis augustis üritatakse ka Tallinnas A.Le Coq Arenal korraldada üks vägev jalgpallipäev.Eelmise aasta laagris olid peatreeneriteks Tanel Klee ja Georg Linkov, abitreeneriteks Holger Sepma ja JaanusSõmer ning oma kooli treeneri­praktikat tegi Karl Värva.Sellesuviste laagrite peatreenerid veel teada pole, anname sellest teada kohe, kui nimed selgunud. Registreerimine Eesti jalgpalli liidu lehel on tavaliselt alanud aprillis, ka sellest anname jooksvalt teada.Kristi LinkovMTÜ Hiiumaa Jalgpall

