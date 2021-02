Jääteed Saaremaale ja Hiiumaale saavad ajalooks

Jääteede rajamiseks vajalikud tingimused on tänavu üle mitme aasta Eestis tekkimas, küll aga pole tõenäoline üle merejää kulgevate trasside rajamine Saaremaale ja Hiiumaale, rääkis ETV hommikusaates “Terevisioon” transpordiameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla.

“Suursaarte ja mandri vaheliste jääteede kogemus ütleb, et kui 25. jaanuariks uuringuid pole alustatud, siis trassi teha ei saa,” selgitas Vaidla. Hiiumaalt ja Saaremaalt mandrile trassi rajamise mõttekus on tema sõnul ka ära kadunud, sest majanduslikku efekti enam pole.

“Mõistlik oleks need trassid maha jätta, aga ülejäänud viie trassiga tegeleme edasi,” ütles Vaidla.

Viimati olid kõik seitse jääteed Eestis avatud 2011. aastal, kuus saartega ja üks Noarootsiga.

Vaidla ütles, et praegu on jää paksus väga erinev, kiiremini kasvab see mageveekogudel.

Seega on lootust esmalt rajada jäätee Peipsi peale Piiris­saarele ja teine Haapsalust Noarootsi.

“Oleme valmis, töövõtjad on leitud, teeme uuringuid,” selgitas Vaidla.

Jäätrassi rajamiseks peab jää ühtlane miinimumpaksus olema 24 cm, ei tohi olla pragusid. Praegu on enamasti 20 cm.

Sildid: jäätee