COVID-19 Hiiumaal, 22. veebruari seis

Hiiumaal oli eile, 22. veebruari seisuga Terviseameti kinnitusel jälgimisel 19 COVID-positiivset.

Neist 8 on nakatunud pere- ja 2 töökontaktist. Õppeasutus on nakkusallikaks viiel haigestunul ja tutvusringkond ühel. Kolmel juhul on jäänud nakkus­allikas teadmata. Lähi­kontaktseid on Terviseameti jälgimisel ligikaudu 100.

Hiiumaa haiglas COVIDpatsiente ravil ei ole.

Möödunud nädalal võeti Hiiumaa haiglas 191 COVIDtesti, neist 140 drive-in´s ja viis tasulisena. 46 analüüsi võeti patsientidelt, kes said arstiabi Hiiumaa haiglas või olid minemas ravile mandrile.

Tartu Ülikooli uuring

57 proovi võttis Hiiumaa haigla seoses COVID-19 aktiivse seirega, mida teeb Kantar Emor Tartu Ülikooli tellimusel. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroona­viiruse tegelik levik juhu­testimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks edasiste piirangute vajalikkuse üle otsustamisel. Lisaks ninakaapele võetakse ka veenivere proov, et selgitada välja võimalik antikehade olemasolu. Uuringut rahastab vabariigi valitsus. Täpsem info uuringust: https://www.kantaremor.ee/info-tartu-ulikooli-covid-19-aktiivse-seire-kohta/

Hiiumaa haigla drive-in võtab COVIDteste jätkuvalt kõigil tööpäevadel. Saatekirja saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kella 8–22ni). Kõige kiiremini saate testitulemuse teada digiloost, vastuse teadasaamisel aitab ka perearst või -õde. Digiloost saab teha ka väljavõtte juhuks, kui on vaja tõendada viiruse läbipõdemist.

Vaktsineerimisest

Möödunud nädalal jätkati Hiiumaal COVIDviiruse vastu vaktsineerimisega. AstraZeneca vaktsiini esimese doosi sai Haigekassa otsusel koolide, lasteaedade ja Hiiumaa Sotsiaalkeskuse personal, naiste tugi­keskuse töötaja ning politsei-

ja pääste­töötajad sh vabatahtlikud. Samuti said kaitse­süsti omavalitsuse sotsiaal­töötajad ning elutähtsa teenuse osutajad (veevärgi ja kaugkütte tagajad). Vaktsineeritud sai ka ühenduste sõlmpunktide ehk Kärdla lennujaama, Heltermaa ja Sõru sadama personal. Nende isikute, kes ei saanud vaktsineerimise päevadel kohal olla, vaktsineerimiseks vajalik doos jäi Hiiumaale ja kaitsesüsti teeb Hiiumaa haigla. Üle 70aastased isikud, kes kuuluvad ülalnimetatud sihtgruppi, aga jäid arsti soovitusel vaktsineerimata, jäävad ootama perearstide poolset kaitsesüstimist.

Vaktsineerimise viis läbi Qvalitas Arstikeskus, tehes kahe päevaga ligi 350 kaitsesüsti. Järgmise doosi süstib samuti Qvalitas kaheksa nädala pärast.

AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimisel kaasnevad haigusnähud (palavik, lihasvalu jne) on tavapärased ja taanduvad tavaliselt paari päevaga. COVID-19 vaktsiini AstraZeneca kaitse algab ligikaudu kolm nädalat pärast esimese annuse manustamist, täielik kaitse tekib tootja kinnitusel

15. päevast pärast teist süsti. Alati on mõistlik vaktsineerimisele kutset saades nõu pidada perearstiga. Kuna olime esimesi maakondi, kus kaitsesüstimine nii laiale ringile teoks sai, siis oli ka palju küsimusi, millele vastuse saamine võttis aega. Täname mõistva suhtumise eest ja loodame, et kõik küsimused on saanud vastuse.

Läbirääkimised on pooleli ka järgmise vaktsiinisaadetise Hiiumaale jõudmise osas, mis on mõeldud riskirühma kuuluvatele 80+ vanuses isikutele. Nende süstimine toimub perearstikabinettides.

Vaktsineerimist kinnitava info saab igaüks ise välja trükkida digiloost. Kui on olemas vaktsineerimise pass, siis tasub see vaktsineerima minnes kaasa võtta, et sinna vajalik märge lisada.

Hiiumaa elanikest on kaks doosi vaktsiini saanud ja seega lõplikult vaktsineeritud 205 isikut, teise doosi ootel olijaid on 400. Seega on lõplikult vaktsineeritud 2,2% ja ühe doosiga 4,3% elanikest (sisaldab ka lõplikult vaktsineeritute esimest doosi). Allikas: ttps://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart

Reovee seire

Veebruarikuu kolmandal nädalal Kärdla reovee­puhastist võetud proovides on viiruseosakeste kontsentratsioon veidi vähenenud, näidates mõõdukas-tugeva signaali asemel mõõdukat. Reoveeseire selgitus ja kaart: https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees.

Kriisikomisjon soovitab isolatsiooni lõppedes enda ja teiste huvides teha siiski COVIDtest – see aitab viiruse levikut tõkestada, kuna jätkuvalt on palju asümptomaatilisi ja teadmata nakkus­allikaga juhtumeid.

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisi­komisjoni aseesimees

