COVID-19 Hiiumaal

Hiiumaal oli eilse, 8. veebruari seisuga Terviseameti jälgimisel 12 koroonapositiivset, kes on lisandunud möödunud nädalal.

Neist kuus on saanud nakkuse perekontaktist, kaks töökontaktist, üks huvitegevusest ja kolmel juhul on jäänud nakkusallikas teadmata. Mitmed positiivse testivastuse saanud isikud on asümptomaatilised. Lähikontaktseid on terviseameti jälgimisel ligikaudu 20. Hiiumaa haiglas ei ole COVID-19 patsiente möödunud nädalal ravil olnud.

Nakatunud on neli Hiiumaa sotsiaalkeskuse töötajat ja mõned kliendid. Terviseamet on lähikontaktsed välja selgitanud ja isolatsiooni suunanud. Tegevustoa töötajad ja kliendid on läbinud laustestimise. Pargi tänava erihooldekoduga ei ole haigestunuil nakatamisohtlikul ajal kontakti olnud.

Hiiumaa kõik haridus­asutused jätkavad sellest nädalast tavapärase kontakt­õppega. Üksikuid haigestunuid on olnud ka kooli­peredes.

Reoveeproovide seire

Veebruarikuu esimesel nädalal Kärdla reoveepuhastist võetud proovides on viiruseosakeste kontsentratsioon tõusnud, näidates seekord tugevat signaali. Eelnenud nädalal võetud proovi tulemus oli mõõdukas-tugev. Arvestades jätkuvalt suhteliselt väikest nakatunute arvu, viitab see viiruse varjatud levikule, sh asümptomaatilistele nakkuskandjatele.

Käina puhastist võetud analüüsi tulemus on langenud nulli. Reoveeseire kaart ja selgitus Tartu Ülikooli kodulehel: https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees

Proovid ja kaitsesüstid

Koroonaproove võeti Hiiumaa haiglas möödunud nädalal 112, neist 80 drive-in´s ja kaks tasulisena.

30 analüüsi võeti patsientidelt, kes hospitaliseeriti Hiiumaa haiglasse või olid minemas ravile mandrile.

Haigla töötajatest 76% on COVID-19 vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimise teise doosi on saanud Tohvri, Samaaria hooldekodu kliendid ja töötajad, enamus pere- ja hambaarste ning kiirabi töötajad, kes vaktsineerimiseks soovi avaldasid. Esimese doosi süsti said möödunud nädalal Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Pargi kodu kliendid ja töötajad.

Piirangud muutusid

Lõppenud nädalal muutus oluliselt koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtiv õigusruum, muuhulgas lähi­kontaktsetele kehtivad piirangud ja huvitegevuse reeglid. Näiteks ei pea enam lähikontaktsena karantiini ega ka piiriületuse järel isolatsiooni jääma viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud inimesed, kelle arst on tunnistanud terveks. Samas peab haiguse läbi põdenud või COVID-19 vastu vaktsineeritud inimene lähikontakti korral kandma 10 päeva jooksul siseruumides kaitsemaski või katma nina ja suu.

Täpsemalt saab küsimustele vastused kriis.ee veebi­lehelt või Terviseameti Hiiumaa esinduse inspektorilt Kaia Adelmanilt (tel 5322 6046, kaia.adelman@terviseamet.ee). Õigusaktid ja nende seletuskirjad leiate https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid

Jätkuvalt võetakse koroona­viiruse analüüse haigla drive-in´s kõigil tööpäevadel. Saatekirja saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22). Kõige kiiremini jõuab testitulemus isiku digilukku, vastuse teada­saamisel saab aidata ka perearst. Digiloost saab teha ka väljavõtte, kui näiteks on vaja tõendada viiruse läbipõdemist.

Järjekindlust soovides

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisi­komisjoni aseesimees

Sildid: COVID-19, koroonapositiivne