COVID-19 1. veebruari 2021 seisuga

Hiiumaal oli eilse, 1. veebruari seisuga Terviseameti jälgimisel neli COVID-positiivset, neist kolm lisandus möödunud nädalal. Haigestunutest kaks on saanud nakkuse perekontaktist, üks tutvusringkonnast ja ühel juhul on jäänud nakkusallikas teadmata. Lähikontaktseid on Terviseameti jälgimisel poolesaja ringis.

Samas jaanuarikuu viimasel nädalal Kärdla reovee­puhastist võetud proovid näitasid viiruse osas taas mõõdukas-tugevat signaali, mis viitab viiruse varjatud levikule. Reoveeseire selgitus ja kaart: https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees.

Koroonateste võeti Hiiumaa haiglas möödunud nädalal 150, neist 118 drive-in´s ja kolm tasulisena. 29 analüüsi võeti patsientidelt, kes hospitaliseeriti Hiiumaa haiglasse või olid minemas ravile mandrile. Hiiumaa haiglas COVIDhaigeid 1.02.2021 seisuga ravil ei ole.

Hiiumaa koolid jätkavad valdavalt kontaktõppega. Osalisel distantsõppel on Käina kool, kuna üks töötaja on haigestunud. Kõik lasteaiad jätkavad tavapärase töö­korraldusega.

Märkimist väärib, et Terviseameti Lääne regioonis on tõusnud huvitegevuse kaudu nakatunute arv, kusjuures nii on viirus levinud suisa hooldekodussegi, õnneks mitte Hiiumaal.

COVID-19 vaktsineerimiskuur lõpetati, s.t teise süsti sai enamus Hiiumaa meditsiinitöötajaid ning Tohvri Hooldekodu kliendid ja personal. Hiiumaa Haigla on 1. veebruari seisuga vaktsineerinud teise doosiga 70 ja esimese doosiga 25 inimest.

Samaaria Hooldekodu kliendid ja töötajad saavad teise doosi vaktsiini alanud nädala alguses. Sel nädalal alustati Hiiumaa Sotsiaalkeskuse Pargi kodu klientide ja personali vaktsineerimisega.

Hiiumaa Haigla ning perearstid jätkavad tööd juba tavapäraste viiruse tõkestamiseks vajalike ümberkorraldustega.

Jätkuvalt võetakse koroonaviiruse analüüse haigla drive-in´s kõigil tööpäevadel. Saatekirja saab perearstilt või perearsti nõuandetelefonil nõustajalt (tel 1220 kell 8–22). Kõige kiiremini jõuab testitulemus isiku digilukku, vastuse teadasaamisel saab aidata ka perearst.

Terviseamet tuletab meelde, et kui on küsimusi seoses koroonaviirusega, nt olete olnud kontaktis positiivsega vmt, saate täpsemat infot Terviseameti Hiiumaa esinduse inspektorilt Kaia Adelmanilt telefonil 5322 6046 või meilitsi kaia.adelman@terviseamet.ee.

Kriisikomisjoni infokanalid on jätkuvalt:

• igapäevaselt uued andmed Hiiumaa valla kodulehel https://vald.hiiumaa.ee/koroonakriisi-uudised;

• uudised Hiiumaa valla kodulehel, Hiiumaa äpis ja Hiiumaa valla Facebooki lehel;

• igal teisipäeval Kadi raadios Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasujaga intervjuu COVIDolukorrast Hiiumaal – eetris reeglina kella 14 ja 17 uudistesaates;

• iganädalased ülevaated Hiiu Lehes.

Jätkakem kontaktidest hoidumist – see annab võimaluse meil jätkata põhitöö ja õppetegevusega.

Piret Sedrik

Hiiumaa valla kriisikomisjoni aseesimees

Sildid: COVID-19, terviseamet