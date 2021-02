Arvestame lumega ka

Kolmapäeval Kärdlas käies astus ligi üks linnakodanik ja kurtis, et Uus tänav on nii autosid täis pargitud, et ei mahu mööda ei autoga ega jalgsi.

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann oletas, et ehk oli teenusepakkujal ununenud mõni parkla lahti lükkamata.

Kärdla osavalla haldusjuht Toomas Vannas ütles, et tema teada olid kõik hankes olevad parklad kolmapäeval lahti lükatud, kaasa arvatud keskväljaku parkla, mis ei olnud autosid täis. Ta ei osanud öelda, kas võis olla mõni sündmus koolis, noortekeskuse majas või mujal, mis tavapärasest rohkem autosid kohale tõi. Samas ei ole Uuel tänaval Kalda tänavast Rootsi tänavani tänava paremal poolel parkimine ju keelatud.

Vannas rääkis, et sõitis ka ise kolma­päeval Uuelt tänavalt paar korda läbi ja mis talle silma jäi, oli hoopis see, et pargiti nii-öelda keset teed. Ehk et lumevalli ja autode vahele jäi kohati ligi meeter maad. “On talv ja seekord on lund palju, igaüks peaks sellega arvestama,” ütles Vannas.

Ka Transpordiamet saadab sõidukijuhtidele meeldetuletusi, et on talv ja on lumi: väldi järske liigutusi roolis, sest auto võib kaotada juhitavuse. Tee on libe, vali vastav sõidukiirus. Ole ettevaatlik hoolde­masinast möödumisel. Arvesta, et eesolev tee võib olla hooldamata jne jne.

Lund nautima kutsub aga spordikooli direktor Elo Saue – arvestagem, et lund ei pruugi kaua olla, tuletagem siis suusa­sammud meelde ja õpetagem lumel liuglemise mõnu ka oma lastele selgeks.

