Aivar Viidik töötab maaelukomisjonis

Riigikogu juhatus kinnitas esmapäeval muudatused komisjonide koosseisus. Kaitseministriks määratud Kalle Laaneti asendusliikmena riigikogusse läinud Aivar Viidik asus maaelukomisjoni liikme kohale.

“Kuna olen riigikogus asendusliikmena, siis komisjon ei olnud päris minu vaba valik, aga võib öelda, et läks hästi, sest minu eelistus oli kas keskkonnakomisjon või maaelukomisjon,” ütles Aivar Viidik Hiiu Lehele.

“Maaelukomisjon ei tegele mitte ainult põllumajandusega, vaid maaeluga laiemalt, samuti regionaalvaldkonna küsimustega. Usun, et olen nii hiidlase, volikogu esimehena kui kunagise Maalehe peatoimetajana nende teemadega üsna hästi kursis ja tunnen nii inimesi kui ka probleeme,” põhjendas ta oma eelistust.

Viidik ütles, et energiat tal jagub ning ta on valmis jätkama ka volikogu juhina, kui volikogu ja koalitsioonipartnerid teda usaldavad. “Ka olen riigikogu töögraafiku üle vaadanud ja see seda suures plaanis võimaldab.”

Esimesed muljed riigikogust on tema sõnul positiivsed: “Maja ise on suur, üsna keeruline ja seest veidi väsinud moega, aga tööõhkkond tundus asjalik ja ka abivalmis. Riigikogu intensiivne töö aga läheb lahti alates järgmisest nädalast.”

Riigikogu juhatus kinnitas esmaspäeval, 1. veebruaril nii alatiste komisjonide, erikomisjonide ja eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni koosseisu muudatused.

