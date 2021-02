4,9 miljoni eurone riigimaanteede hooldushange hindamisel

Hiiu maakonna riigiteede hooldaja viieks aastaks ehk 84 kuuks peaks selguma transpordiameti praegu hindamisel oleva 4,9 miljoni euro suuruse hanke käigus.Hankele “Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026”, tegi tähtajaks, 1. veebruariks pakkumise kuus ettevõtet: AS Eesti Teed, AS TREV-2 Grupp, OÜ Lääne Teed, AS Eesti Keskkonnateenused, praegune hooldaja AS Tariston ja OÜ Warren Safety.Eelmine, mullu jaanuaris välja kuulutatud hange aastateks 2020–2025 lõpetati lepinguta ja senise hooldaja, Taristoni lepingut pikendati tänavu sügiseni.Üks osalejaid, OÜ Lääne Teed vaidlustas mullu suvel hanke “Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2020–2025” tulemused, mh taotleja ja pakkuja kvalifitseerimise ning kvalifitseerimata jätmise ning taotleja ja pakkuja kvalifitseerimise ja kvalifitseerimata jätmise pakkumuse edukaks tunnistamise.Riigiteid on Hiiumaal 472 kilomeetrit. Kuni selle aasta septembri lõpuni hooldab ja hoiab neid korras AS Tariston.

Sildid: hooldushange, riigimaanteed