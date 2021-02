13. jäigi viimaseks, aga Vananaistesuvi tuleb jälle

Ly Johansen ja Ere Naat teatasid, et MTÜ Kärdla Kohvikute­päev rohkem kohvikutepäevi ei korralda. Nii jäidki 2019 toimunud 13. Hiiumaa Kohvikute­päevad viimasteks. Selle asemel on kavas korrata mullu esimest korda toimunud Vananaiste­suve.“Eelmisel aastal otsustasime, et üritus vajab pausi, ümber­modelleerimist ja täiesti uut hingamist. Meil oli oma plaan, aga seda ei õnnestunud siis ellu viia ja vald võttis ise teha “täiesti teistsuguse” kodukohvikutepäeva,” meenutas Ly Johansen.





