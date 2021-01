Volikogu esimehe kokkuvõte vallavolikogu tööaastast

Liina Siniveer

Nagu kogu Eesti ja Hiiumaa jaoks, oli möödunud 2020. aasta ka vallavolikogule eriline. Kuigi ükski istung ära ei jäänud ja koos käidi 11 korral, toimusid istungid esimest korda mitmel eri moel.Viljelesime nii elektroonilist kui hajutatud töö­vormi, aga kokkuvõttes võib öelda, et vaatamata esialgsetele tehnilistele viperustele, säilitas volikogu oma töövõime ja tulemuslikkuse. Kokku võeti vastu 15 Hiiumaa elu korraldavat määrust ja 55 otsust.Samuti võib heaks hinnata volikogu liikmete istungitest osavõtu. Kümme rahva­esindajat osalesid kõigil istungitel. Kõige rohkem pidi üks volikogu liige puuduma kolmelt istungilt, aga see oli seotud planeeritud meditsiiniliste protseduuridega.Volikogu kaalukamatest otsustest tuleb kindlasti esile tuua Hiiumaa uue spordihoone ehituse rahastamisega seotud otsused, samuti Käina uue kaubanduskeskusega seotud küsimused, Kõrgessaare tankla, arengukava ja eelarve­strateegia ning jäätme­kava arutelud ning sellega seotud otsused.Heameel on tõdeda, et voli­kogu otsuse alusel valmib spordihoone täismahus, Käina kaubanduskeskuse ehitus käib ning suvel peaks juba poodi saama. Samuti on valmis Kõrgessaare tankla ning avamine seisab vaid mõne formaalsuse taga.Volikogu komisjonide töös ei olnud samuti koroonaga seotud katkestusi, küll aga peeti neidki mitmel puhul elektrooniliselt. Siiski tuleb ära märkida, et mitme volikogu liikme osavõtt komisjoni tööst jäi üsna tagasihoidlikuks.Enim kordi käis koos eelarve-majanduskomisjon, keskkonna-ehituskomisjon ja kultuuri-turismikomisjon. Nemad pidasid nõu 11 korral. Haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjon ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjon pidas töökoosolekuid kaheksal korral. Lisaks toimusid volikogu eestseisuse koosolekud samuti 11 korral, revisjonikomisjon kogunes ametlikult neljal korral.Volikogu liikmete hulgas möödunud aastal vahetusi ei toimunud, küll muutusid mitme komisjoni koosseisud. Nii alustas haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni tööd Getlin Juhe, kes varem olnud noortevolikogu eesotsas. Samuti liitusid sotsiaalkomisjoniga Riina Tamm ja Merje Kikas.Eriliselt jääb volikogu 2020. aastat meenutama muidugi see, et koostööd tegime koguni kolme valla­vanema tööülesannete täitjaga: Toomas Rõhu asendas lapse­puhkusel vallavanemat kaheksa kuud ja 16 päeva, valla­vanem Reili Rand oli tagasi tööl kaheks nädalaks ja 1. oktoobrist asendab valla­vanemat Hergo Tasuja.Volikogu tööaastat kokku ­võttes võib öelda, et erimeelsusi oli, aga koostööd võib hinnata asjalikuks ja ka tulemuslikuks.

Aivar Viidik

Hiiumaa vallavolikogu esimees

