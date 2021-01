Viirus jõudis riigikogusse

Koroonaviirus jõudis eile riigikogusse, kus mitu saadikut ja ametnikku sai positiivse testivastuse. Eile hommikuks on vähemalt neli riigikogu Isamaa fraktsiooni saadikut ning kolm Toompea ametnikku andnud positiivse koroonaproovi. Täpne nakatunute arv riigikogus ei ole veel selgunud, aga riigikogu juhatus otsustas võimaldada selle nädala istungeid pidada distantsilt.

Hiiumaal oli eilse, 18. jaanuari seisuga Terviseameti jälgimisel 49 koroonapositiivset, mis on kõigi aegade rekord. Sealhulgas lisandus möödunud nädalal 30 nakatunut, mis on samuti erakordselt suur näitaja. Rohkem kui pooled haigestunud on saanud nakkuse perekontaktist, enam kui kümnel juhul on jäänud nakkusallikas teadmata. Lähikontaktseid on Hiiumaal terviseameti jälgimisel 150 ringis.

Hiiumaal oli eilseks vaktsineeritud 194 inimest, mis moodustab paar protsenti saare elanike arvust elanikeregistris.

Kas ja kuidas mõjutab viirus valitsusläbirääkimisi – loodetavasti peetakse neid maskides. Spekulatsioonid ja süüdistused, mis valitsuse lagunemise ja võimuvahetuse ümber siiani käivad, on… igasugused, lausa uskumatud. Oma osa selles on kindlasti ajal, mil kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur süüdistusega välja tulid. Abi pole olnud ka sellest, et riigi peaprokurör Andres Parmas kinnitas rahvusringhäälingus antud usutluses, et prokuratuur ei hakka tööle poliitikutele sobivas tsüklis.

