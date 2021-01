Viiger vahetas omanikku ehk Kaevud võtavad puhkuse

“Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahva­hääletus küsimuses “kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?”, siis kas vastaja osaleks sellel? Rahvahääletusel osaleks 72 protsenti vastajatest, 21 protsenti ei osaleks ning kuus protsenti ei osanud oma seisukohta öelda. Kui vastaja ütles osalemise kohta ”jah”, siis küsiti veel, kuidas ta vastaks küsimusele “kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?”. 64 protsenti vastaks küsimusele “jah” ning 36 protsenti vastaks “ei”. Eelmises küsitluses, mis viidi läbi novembris, vastas 63 protsenti, et nad ütleks rahvahääletusel “jah” ning 37 protsenti, et nad ütleks “ei”.”

