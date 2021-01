Välk ja pauk!

Ameerikas toimuvast ei tahagi enam midagi kuulda, sest viimastel päevadel muutub Eestiski kõik nii kiiresti, et tahaks öelda – hei, tõmmake natuke pidurit. Ei-ei, mitte just nii kõvasti kui mullu kevadise koroona tõttu kehtestatud eriolukorra ajal, aga natuke ehk võiks. Või kuidas?

Teisipäeva õhtul esitas riigiprokuratuur Porto Francoga seotud kriminaalasjas kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb on juba “endine”, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder kinni peetud. Kes on veel kaks kahtlusalust, seda prokuratuur ei avalikusta.

Samal õhtul algas valitsuskriis. Öö otsa peeti nõu ning kolmapäeval võttis poliitilise vastutuse ja astus tagasi peaminister Jüri Ratas.

Eile sai vabariigi presidendilt volitused uus peaministrikandidaat Kaja Kallas, kes alustab läbirääkimisi Keskerakonnaga.

Jüri Ratas ütles ERR saates “Esimene stuudio”, et tema valitsusse ei pürgi, vaid eelistab tööd riigikogus.

Haiglast aga helistas eile üks armas tuttav memmeke, kel nelja lapse kohta 18 lapselast ja 21 lapselapselast. Läbi oma suurte valude oli mures, et miks sellele Kaja Kallasele seal riigikogus nii palju palka makstakse ja miks õed, kes teda haiglas tõstma ja pöörama peavad, nii vähe palka saavad. Kui ta teada sai, et valitsus on tagasi astunud, oli ta korraks kohe sõnatu.

Kaja Kallasel on nüüd võimalus oma peaministri palk auga välja teenida. Ja hoolitseda selle eest, et koroonaviiruse eesliinil olijad saaks oma raske töö eest väärilise tasu.

15. jaanuar 2021