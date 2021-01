Vaktsineerimine ennaktempos

Kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et kuigi viimase nädalaga lisandus vaid viis COVID-positiivset, kellest kaks on viimasel ajal olnud Hiiumaal, peame olema jätkuvalt ettevaatlikud.

Võrdluseks, et ülemöödunud nädalal haigestus saarel 35 inimest. Väljakutseks on tema sõnul asjaolu, et Hiiumaa haiglas olid ravil COVID-positiivsed patsiendid.

“Oluline on, et me oleksime valvsad, jätkaksime ennetusmeetmete ja isiku­kaitsevahendite kasutamist,” soovitas ta.

Kriisikomisjonis andis olukorrast ülevaate haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann. Tasuja vahendas sõnumit, et saar­tel saab vaktsineerimine toimuma ennaktempos. Ühtepidi on mõistlik saarele suurem kogus vaktsiini korraga tuua, teisalt on eesmärk n-ö meretagusel maal tekitada immuunsus. Näiteks Ruhnu saarel on juba kõik soovijad vaktsineeritud.

“Teame, et lähikuudel toimub vaktsineerimine kindla kava ja prioriteetide järgi, omalt poolt olen sotsiaalministril palunud PPA ja päästeameti töötajad samuti vaktsineerimis­järjekorras ettepoole tuua, kuna vähemalt saart arvestades on tegemist ülioluliste struktuuridega, mille toimekindlusest sõltuvad paljud teised,” ütles Tasuja. Maikuust aga peaks tema sõnul vaktsineerimine kõigile vabalt kättesaadavaks muutuma.

