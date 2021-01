Vaktsiin pole imerohi, teadmised on

Kuigi pühad olid pikad, tuli uue aasta argipäev kuidagi väga äkki. Ikka kordub see­sama tüütu tähelühend COVID-19 ehk raske haigus, mis nüüdseks enneaegselt hauda viinud 251 Eesti inimest. Esimesed tuhanded inimesed on küll kaitsesüsti saanud ja peagi algab vaktsineerimine ka Hiiumaal. Nendegi väheste vaktsiini­kaitsega läheb siiski veel aega, sest vaja on teha kordussüstid ja ka siis ei anna see 100protsendilist garantiid.

Postimehele antud intervjuus ütles teadus­nõukogu liige, Tartu Ülikooli mate­maatilise statistika professor Krista Fischer,

et karjaimmuunsuse saavutamine vaktsineerimise teel ei ole niipea realistlik. Loomuliku läbipõdemise teel tooks see haigus kaasa rohkelt kroonilisi tervisekahjustusi ja ka surmasid. “Me ei saa veel niipea loota, et võime kõik erimeetmed ära unustada,” on tema sõnum.

Uue aasta argipäeva agendasse on taas lisandunud kaabumeeste mõtlematud välja­ütlemised naabrite aadressil. Õnneks on arukaid poliitikuid rohkem.

Krista Fischer kiitis neid poliitikuid, kes teadlastele helistavad ja nõu küsivad. Ta avaldas lootust, et kui kriis ühel hetkel selja taga on, ei kustuta poliitikud oma telefonidest teadlaste numbreid ära, vaid see komme jääb külge.

