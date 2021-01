Uus valitsus annab täna ametivande

Päeva rosin

“Ma ei arva, et see hakkab läbi saama ja mul on ka parem nimi sellele ajastule – minu arust meil ei ole käimas tõejärgne ajastu, vaid häbijärgne ajastu. On normaalne, et osa inimesi saab teemadest nagu vaktsineerimine või kliimamuutus teistmoodi aru. Ka rumalatel inimestel on demokraatias sõnaõigus ja hääl, aga küsimus on selles, et tehnika on andnud võimaluse inimestele meelega levitada jama. Näiteks, et USA valimised olid võltsitud. Nad teavad, et see on jama. Seega meil pole mitte tõejärgne, vaid häbijärgne ajastu.”

Ekspress Grupi suuromanik HANS H. LUIK vastas küsimusele, kas USA endise presidendi Donald Trumpi taandumisega oleme astumas tõejärgsest ajastust tõe aega. Raadio Kuku, 24. jaanuar 2021.