Üks või viis – mis sellest sõltub

Detsembris algas, reedeses ja ka tänases Hiiu Lehes jätkub arutelu selle üle, mitu valimisringkonda peaks olema sügisestel KOV valimistel. Argumente on poolt ja vastu ning see, et arutelu käib, on ainult hea. Meie valijatena saame aimu, mis toimub ja millised valikud meid sügisel ees ootavad.

Kui tuleb üks valimisringkond, on valitud saadikul küll suurem mandaat, aga kas näiteks mõni Emmastes elav kandidaat ka volikogusse sisse saab, võib sõltuda näiteks sellest, kui aktiivselt sealtkandi inimesed valima lähevad. Ehkki näiteks nimesid nagu Liina Härm ja Margus Kastein teatakse juba kõigis osavaldades…

Üks on siiski kindel – eelmise valitsemis­perioodi investeeringute jaotus ei ole mitte viie valimisringkonna tagajärg või tulemus, vaid põhjus oli muus. 2017. aastal soovisid vaba­tahtlikult ühineda Hiiu vald ja Käina vald, Emmaste vald ja Pühalepa vald ühineda ei soovinud, käisid koos mitmete teiste omavalitsustega enda iseseisvuse nimel riigiga kohut, jäid kaotajaks ja sundliideti. Haldus­reformi järel tekkinud Hiiumaa valla investeeringukavad aga olid juba pikaks ajaks paigas Hiiu valla ja Käina valla ühinemis­lepingus ning neile tuli ka suur ühinemis­toetus.

Nüüdseks on palju muutunud ja ülehiiumaaline koostöö toimib märksa paremini. Seda, et tublid inimesed on kõvad tegijad juba igas osavallas, näitab kasvõi SA Hiiumaa Sadamad sadamate areng, mille investeeringud hõlmavad juba kõiki osavaldasid.

Osavallad oli kahtlemata õige valik eelmistel valimistel, aga seda küll ei tahaks, et tuleks tagasi aeg, mil iga vallavalitseja istus oma rahakoti otsas ja rahahunnikut enda poole kraapis.

Ka ei tohiks teha vahet, kas ühe või teise investeeringu jaoks tuli raha (osa)valla või suure valla rahakotist.

29. jaanuar 2021.