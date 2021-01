Töötuskindlustushüvitis ja töötutoetus sellest aastast suuremad

Alanud aastal kehtib uus töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse määr. Töötuskindlustushüvitise maksimumsuuruseks on esimesel sajal päeval 67,30 eurot kalendripäevas ehk 2086,30 eurot 31 kalendripäeva eest ning alates 101. päevast 44,87 eurot kalendripäevas ehk 1390,97 eurot 31 kalendripäeva eest (brutosummad).

Kindlustatule on alati tagatud töötuskindlustushüvitis miinimumsuuruses. Hüvitise minimaalne päevamäär on sel aastal 9,73 eurot. Minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on 301,63 eurot.

Oluliselt suurenes töötutoetus. Töötutoetus on alanud aastal senise 35 protsendi asemel 50 protsenti eelmise aasta töötasu alammäärast. Töötutoetuse päevamäär on nüüd 9,42 eurot päevas. 31-kordne toetuse päevamäär on alanud aastal 292,02 eurot, eelmisel aastal oli see pisut üle 189 euro.

Kõigile inimestele, kellele on juba töötutoetus määratud, muutus töötutoetuse päevamäär 1. jaanuarist automaatselt.

Sellest aastast on suurem ka töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus, mis on nüüd maksimaalselt 6000 eurot. Lisaks tõusis ka töötukassa tasemeõppes osalemise toetus, nii töötavad inimesed kui tööd otsivad inimesed saavad tööturul vajalikel erialadel õppimise eest kuus 292 eurot. Tööandjatel on aga sellest aastast alates võimalik töötukassa kaudu saada toetust oma töötajate IKT oskuste parandamiseks.

LAURI KOOL, Eesti Töötukassa

Sildid: Töötuskindlustushüvitis, töötutoetus