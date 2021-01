Toiduabi vajatakse aastaringselt

INGRID PURGE

Hiiumaa toidupanga esimene tegevusaasta tõi ühelt poolt esile abiandjate rohkuse ja helduse, teisalt aga kasvava abivajaduse.Täpsemad kokkuvõtted Hiiumaa toidupanga esimesest tegevusaastast on veel koostamisel, kuid eestvedaja Ingrid Purge sõnul oli aasta vastuoluline. “Rõõm on selle üle, et tänu annetajatele ja toetajaile jõudis toiduabi ligikaudu kolme tuhande inimeseni, aga kurb on näha, et paljudel on raske igapäevane toit lauale saada.”





Sildid: Ingrid Purge, toidupank