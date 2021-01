Tohvril saavad kaitsesüsti kõik, kes soovivad

Tohvri on esimene hooldekodu Eestis, kus kaitsesüsti saavad kõik soovijad, hooldekodus oli eilse seisuga üle 50 elaniku ja ligi 30 töötajat.

Eilseks oli Eestis COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 2535 inimesele. Selle nädala alguses, võimalik, et juba täna, jõuab Hiiumaale esimene osa koroonaviiruse vaktsiini, mida on 150–160 doosi.

Vaktsineerimine võib Hiiumaal alata juba sel nädalal ja esimeses järjekorras saavad kaitsesüsti siinsed meditsiini­töötajad ning hooldekodude kliendid ja personal, ütles Hiiumaa kriisikomisjoni aseesimees Piret Sedrik.

Ühtlasi vahendas ta haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni infot, et Tohvri on esimene hooldekodu Eestis, kus lausvaktsineerimine läbi viiakse.

Üks kolle, nakkusallikaid rohkem

Terviseameti jälgimisel oli eilse seisuga Hiiumaal 38 inimest, neist 27 lisandus eelmisel nädalal, lähikontaktseid on üle 100 inimese.

Hiiumaa kriisikomisjoni juht Hergo Tasuja ütles, et jätkuvalt on saarel ainult üks ametlik kolle – Kärdla lasteaia kolle, millega otseselt seotud kuus nakatunut, nii-öelda teise või kolmanda ringi kontakti kaudu ilmselt rohkemgi. “Miks nii väidan, on asjaolu, et eelmise nädala nakatumiste puhul ei ole alati täpselt teada, kuskohast viirus saadi. Valdav põhjus on, et saadi perekontakti kaudu,” selgitas Tasuja.

Sedrik lisas, et kümmekond juhtumit on Kärdlast ja üle poolte nakatumistest on toimunud perekontaktist. Üheksal juhul on jäänud nakkusallikas teadmata – nakatunud ei oska kokkupuudet nakkusega leida. Sügisesest koroonalainest alates on Hiiumaal olnud üle 110 positiivse testivastuse saaja.

“Eile lisandunud koroona­positiivne on n-ö registri­järgne – ei ole hiljuti Hiiumaal viibinud,” täpsustas Sedrik.

Tasuja: Olgem ettevaatlikud

“Kuigi ma ei kahtle, et hiidlased olid pühadeperioodil ettevaatlikud ning vältisid suuremaid kogunemisi, siis paraku päris lõpuni kaitstud me ei ole,” nentis kriisi­komisjoni juht.

“Saan inimlikult ka aru, et pühade ajal perede erinevad põlvkonnad kokku saada soovisid, aga uue aasta alguses ei tohiks me valvsust kaotada – kanname maske, siseruumides igal juhul, võõra seltskonnaga pikemalt koos olles on maskikandmine soovituslik ka õues, jätkuvalt on mõistlik võimalusel kaugtööd teha ning kindlasti ei tohi minna tööle, poodi või inimeste sekka, kui sa ei tunne end tervena,” loetles ta turvameetmeid. Ette­vaatavalt mõtleb kriisikomisjon juba ka tulevale nädalale, mil lõpeb koolivaheaeg.

Sildid: hooldekodu, kaitsesüst