Seitse aastat kahe arve võltsimise eest

Kui keskeltläbi peetakse mõistlikuks menetlusajaks neli aastat, siis Kärdla sadama rahastamise uurimine ning kohtumenetlus kestis kokku seitse aastat.Nii kaua kulus aega ja närve, et läbida kõik kolm kohtuastet ja Hiiumaa ettevõtja Tanel Malk saaks teada, et ta on süüdi kahe(!) arve võltsimises.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Rahapesusüüdistus, sadama rahastamine, tanel malk