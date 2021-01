Riigimaja konkursil 19 ideekavandit

Riigi kinnisvara aktsiaseltsi välja kuulutatud Kärdla riigimaja ideekonkursile kvalifitseerus 19 idee­kavandit.

RKASi projektijuht Krista Ninaste ütles, et žürii saab Kärdla riigimaja arhitektuurivõistluse ideekavandite hindamiseks kokku kaks korda jaanuaris. “Loodame jaanuari lõpuks võitja välja valida,” ütles Ninaste. Seejärel umbes nädal või kaks hiljem toimuks võitja avalikustamine.

Konkursi auhinnafondi suurus on 22 000 eurot ning preemiaid ette nähtud viis. Esimese koha ehk võitja preemia suurus on 8000 eurot, teine koht 6000 eurot, kolmas 4000 eurot. Lisaks antakse välja kaks 2000 eurost ergutuspreemiat.

Ninaste ütles, et arhitektuurivõistluse ideekavandite näitus on samuti plaanis, tõenäoliselt pannakse see üles Kärdlas.

Konkursi tähtaeg oli algselt 20. november, aga riigi­hangete registri tehnilise rikke tõttu tõsteti lõpptähtaega veidi edasi ehk 4. detsembriks.

Uus riigimaja rajatakse praeguse Kärdla turu asu­kohale Hiiu tn 1a. Riigi­majja tahetakse koondada 20 erineva riigiasutuse töötajad endisest maa­valitsuse majast Leigri väljakul, töötukassa ja kohtu­majast Põllu tänaval ja võimalusel ka Kõrgessaare maanteel asuvast keskkonna­ametist.

Turu jaoks ehitatakse 200ruutmeetrine paviljon, lisaks saavad turulised enda kasutusse kesk­väljaku müügi­letid.

