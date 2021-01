Riigimaja 19 ideekavandist jäi sõelale 5

Päeva rosin

“See on Ameerika päev, see on demokraatia päev. Ajaloo ja lootuse päev. – - – Oleme jälle saanud õppetunni, et demokraatia on väärtuslik, et demokraatia on habras ja sel tunnil, mu sõbrad, on demokraatia võitnud.”

Ameerika Ühendriikide 46. president JOE BIDEN ametissevannutamisele järgnenud kõnes Kapitooliumi trepil. 20. jaanuaril 2021.