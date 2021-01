Reet sõidab Sõru–Triigi liini mõne nädala jagu

Marten Väljas

Seoses parvlaevade vahetusega ei pääsenud keegi laupäeval Hiiumaalt Saaremaale ega tagasi: tühistati nii hommikune kell 8.15 reis Sõrult kui kell 19 Triigist.Pühapäevast alates, mõne nädala jooksul, sõidab Hiiumaa–Saaremaa vahel parvlaev Reet, teatas Hiiumaa vallavalitsus, Soela aga läks appi kihnlastele.“Suhtlus vedaja ehk Kihnu Veeteedega andis meile kindluse, et Reet saab sel liinil talvistes oludes hakkama ja liiklus püsib, see tähendab, et piimaauto saab jätkuvalt otse Saaremaale,” ütles Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja. Ta vahendas ka transpordiameti juhi Kaido Padari lubadust, et vajadusel teeb parvlaev Reet lisareise.Transpordiameti peadirektor Kaido Padar andis reedel välja erakorralise käskkirja, mille kohaselt sõidab PL Soela laupäevast liinil Kihnu–Munalaid ja PL Reet Sõru–Triigi liinil. Vahetus toimus nädalavahetuse jooksul ja parvlaev Reet tegi esimese reisi Sõrult pühapäeval.Vahetuseni viis olukord, et laevaühendus Kihnuga katkes eelmisel nädalal raskete jääolude tõttu: tuul tekitas Kihnu saare juurde sadamast väljasõidu teele tugeva jäärüsi. Lisaks langes kokku mitu asjaolu, mis ei võimaldanud ühendust muudmoodi korraldada: reisiparvlaev Kihnu Virve on korralises hoolduses ja Pärnu lennuväli suletud rekonstrueerimise tõttu.Kihnu Veeteede juhatuse liige Andres Laasma ütles uudiste­saatele “Aktuaalne kaamera” et tegu on kaua­oodatud ristkasutusega. Tema sõnul selleks pandigi kolm laevaliini Kihnu–Munalaid, Sõru–Triigi ja Rohuküla–Sviby ühte hankesse, et kolm laeva oleksid ühe teenusepakkuja käes. Paraku olid Kihnu Virve, Soela ja Ormsö ikkagi kinnitatud konkreetsele liinile.“Eks need laevad said erinevatel aegadel juba eelnevate hangete raames. Näiteks me Kihnu liinil toimetame juba uue lepinguga, Sõru–Triigil veel seni vanaga. Ma loodan väga, et need asjad on lahendatud ja annab meile võimaluse ka edaspidi laevu erinevatel liinidel sõltuvalt nõudlusest ja vajadusest ristkasutada,” rääkis Laasma.Parvlaevadega Soela ja Reet opereerib ettevõte Kihnu Veeteed. Reet mahutab 150 reisijat ja 20 sõiduautot, Soela 200 reisijat ja 30 sõiduautot.

Sildid: parvlaevad, Sõru, Triigi