Palve: Palun säästa suusaradu!

Tahaksin inimestele südamele panna, et kui liigute oma maasturite, ATVde või mootorsaanidega metsateedel ja -sihtidel, siis ärge palun sõitke samas kohas, kus on sisse aetud suusarajad. Eriti suur on see probleem Tahkuna ümbruse metsades, sh Tahkuna looduskaitsealal ja ka vanas Mangu karjääris, kus alati peale radade sisse ajamist leidub inimesi, kes need kindlasti katki sõidavad. Kuna metsa all ei ole lund nii palju, kulub puruks sõidetud radade taastamiseks päris palju energiat ja vaeva. Juhul, kui peate masinaga suusarada ületama, siis tehke palun seda rajaga risti suunas. Tahkuna radade kogupikkuseks on umbes 16 kilomeetrit ja need on mõeldud kasutamiseks kõigile inimestele. Radade valmistamiseks ja töös hoidmiseks aga ei ole kasutatud mingeid toetusi ega abirahasid.

Lugupidamisega ja mõistvale suhtumisele lootma jäädes

Henry Laanemäe

turismiettevõtja

Sildid: suusarada