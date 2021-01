MTA tuletas meelde metsatehingute esitamise tähtaega

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et esmas­päevaks pidid kõik 2020. aastal raieõigust ja metsamaterjali ostnud või müünud isikud esitama metsatehingute teatise, hilinejatele hakkab amet tegema lisapäringuid.

2020. aasta kohta käivaid teatisi kasutatakse esmakordselt tuludeklaratsiooni eeltäitmiseks, mis tähendab, et metsamüügist saadud tulu on varasemaga võrreldes oluliselt lihtsam deklareerida, teatab MTA.

Deklareerimata metsamaterjali pealt tekib riigil aastas maksukahju ligi 2,3 miljonit eurot (2018. aasta näitel). MTA maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus ütles, et amet saadab meeldetuletused isikutele, kes ei ole õigeaegselt teatist esitanud. “Kui isik jätab metsatehingud siiski teavitamata ning metsamüügist saadud tulu deklareerimata, tuleb ametil esitada lisapäringuid või teha kontrolle,” selgitas Paulus.

Tänavu tuludeklaratsiooni esitades saavad füüsilised isikud ja FIEd metsatulu deklareerimisel esmakordselt rakendada täiendavat maksuvabastust kuni 5000 eurot.

Metsatehingu teatist saab esitada kas elektrooniliselt e-MTAs või pabervormil. Teatist ei pea esitama, kui aastas müüdud või ostetud metsamaterjali kogus on alla 20 tihumeetri ning tulu võib kanda otse tuludeklaratsioonile. Samuti ei pea teatises deklareerima puitu, mis on ostetud välisriikidest või mis on juba töödeldud. Pikemalt saab lugeda metsatehingute teatise esitamise kohta www.emta.ee

Sildid: metsatehingute teatis, raieõigus