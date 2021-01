Mittetulundusliku tegevuse toetuste taotlemise tähtaeg läheneb

Valla eelarvest jagatakse toetust MTÜdele ja seltsingutele tegevustoetust ja projektitoetust, esimese taotlemise tähtaeg on 1. veebruar, projektitoetuse puhul 1. märts.

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal ja kohaliku küla- või seltsielu edendava ürituse korraldamiseks. Toetus on kuni 1000 eurot ja taotluste esitamise tähtajaks 1. veebruar.

Eelneva perioodi aruande tähtaeg on 31. jaanuaril. Juhul, kui ei ole õnnestunud 2020. aastal tegevusi ellu viia ja tegevus­toetus jäi 31. detsembri seisuga kas osaliselt või täismahus kasutamata, tuleb kasutamata jäänud toetussumma tagastada Hiiumaa valla arveldusarvele.

Projektitoetus on valla antav sihtotstarbeline toetus kogukonna ja valla arengule suunatud maakondliku tegevuse/ ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaas­finantseerimiseks.

Taotluste tähtajad on 1. märts ja 1. september. Aruande tähtaeg 30 päeva pärast projektiperioodi lõppu. Lähem teave valla kodulehel ja Riigi Teatajas.

