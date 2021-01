Mida hiidlased teevad

“Hiidlased kavatsevad hakata vesinikku tootma”; “Hiidlased küsivad Rohuküla-Heltermaa liinile lisapraami”; “Hiidlased on tuuleparkide vastu”; “Hiidlased on investeeringute vastu” jne. Sellised pealkirjad uudistes panevad imestama. Esiteks on see liiga suur üldistus. Sugugi kõik hiidlased ei kavatse hakata vesinikku tootma, kõik me ei ole küsinud lisapraami, osa meist hoopis toetavad meretuuleparkide rajamist ja mõistlikud investeeringud on saarele ju väga oodatud.

Uudistesaates “Aktuaalne Kaamera” teatas reporter, et “Hiidlased tutvustasid oma ideed teisipäeval energiakompleksi võimalikus asukohas ehk Kõrgessaares juba aastaid varemeis seisva kalatehase tööstusala juures”. Kes olid kõik need hiidlased, kellega viimaseid päevi keskkonnaminister Rain Epler (EKRE) kohtus, pole teada. Lisatud piltidel on vaid Kõrges­saare kalatehase müürid ja tsiteeritakse ainult Kõrgessaare osavalla vanema Üllar Laidi öeldut.

Mullu suvel ilmunud artiklis ütles TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu, et maailmas ei ole veel näiteid, kus oleks suuremahuliselt rohelist vesinikku toodetud. Samas artiklis tõdetakse, et vesiniku laialdaseks tootmiseks taastuvatest ressurssidest tehnoloogiat ei ole ja see ei ole ka majanduslikult tasuv. Samuti ei ole veel viisi, kuidas laialdaselt toodetud vesinikku oleks mõistlik energiasüsteemis rohkem kasutada.

Öelda selles kontekstis, et hiidlased tahavad hakata vesinikku tootma, on pisut nagu öelda kogu saare elanikkonna kohta, et me põeme suurusehullustust.

Täna avatakse Kõrgessaare uus tankla. Hiidlased, palun tulge nüüd kõik avamisele, et saaksime Hiiu Lehes ka kirjutada – hiidlased avasid uue tankla.

22. jaanuar 2021