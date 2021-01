Majale langenud mänd saeti pakkudeks nädal hiljem

Kärdlas Sõnajala 13 kahekorruselise maja katusele ja liinidele vajunud männipuu rippus sedasi terve nädala kuni OÜ Mulla­abi töömehed selle esmaspäeval eemaldasid.Majaelanik Tiit Rohtvee ütles teisipäeval, et kulud katab kindlustus, millega korteriühistul leping sõlmitud. Katusele tekkinud kahju veel hinnatud polnud, kuid altpoolt vaadates tundus, et suurt viga see ei saanud. Ka kaablid jäid terveks.Esmaspäeval käis sündmus­kohal ka valla esindaja, kuid siis oli puu juba maha võetud. Elektrilevi esindaja Ivar Jurtšenko nõustus vallaga suheldes, et inimlikus vaates oleks olnud mõistlik puu kohe eemaldada, aga tõdes, et ju siis oli kohapealse brigaadi ebakindlus võimalikumateriaalse vastutuse ees liiga suur. Kaalutlus, miks Elektrilevi partnerettevõte kohe puud maha võtma ei hakanud, oli see, et kardeti lõhkuda maja katust ja ei olnud mingit garantiid, et nad ise ei pea seda hiljem hakkama kinni maksma.

Sildid: maja, Puu