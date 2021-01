Lumekahurite jõul saabus tali kelgumäele, suusarada veel pole

Kaks reedel Palu­külas töötanud lume­kahurit said ööga kelgunõlva valgeks ja meelitasid nädalavahetuseks kohale hulga kelgutajaid, suusaraja valmimist takistas soojenenud ilm.Reedel teatas vald, et Paluküla terviseradadele jõudnud lumekahurid said viimaks tööd, sest külmakraadid on langenud parajale tasemele. “Kui külma peab, siis lund toodab lumetiim nädalavahetusel ja juba esmaspäeval vurab ringi rajatraktor, et teha suusarada valmis,” lubati valla kodulehel reedel.





