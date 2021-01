Lõpuks ometi!

Eesti on üks viimaseid riike, kus lõpuks ometi saab peaministriametisse naine.

Kõikjal naaberriikides, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas, Soomest, Rootsist, Norrast rääkimata on naine peaministriametis olnud. Mitmes riigis juba mitmendat korda ehk midagi erilist selles pole.

Eesti jaoks aga on eriline ka see, et peaaegu pooled valitsuse liikmed on naised – seitse naist ja kaheksa meest. Varasemate, valdavalt meestest koosnevate valitsustega võrreldes on see kõva edasiminek. Ehkki jälle hilinemisega, eriti kui võrrelda Põhja­maadega, mille hulka Eesti tihti kuuluda on tahtnud.

Esmakordselt on Eestis korraga nii presidendi kui peaministri ametis naine. Ja selle poolest pidavat Eesti riik praegu lausa haruldane olema, sest väidetavalt on maailmas veel ainult üks riik, kus nii riigipea kui valitsusjuht on naine.

Arvake ära, milline?

Spikriks niipalju, et kui meil on Kersti ja Kaja, siis neil Mette ja Margarethe.

26. jaanuar 2021